Из-за подрыва Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. После подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды. Специалистами Государственной экологической инспекции были отобраны пробы морской воды в Одессе, по результатам исследования были выявлены отклонения от норм. Об этом сообщает Госэкоинспекция, пишет УНН.
Детали
После атаки российских захватчиков на Каховскую гидроэлектростанцию в Черном море значительно уменьшилась соленость воды.
Превышение веществ по сравнению с нормами изменилась в таких водоемах:
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- Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества - в 1,6 раза; железо общее - в 9 раз; соленость ниже нормы в 2,7 раза.
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- Ланжерон: железо общее - в 5,2 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.
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- 16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества - в 1,1 раза; железо общее - в 3,4 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.
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