Из-за подрыва Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды

Детали

После атаки российских захватчиков на Каховскую гидроэлектростанцию в Черном море значительно уменьшилась соленость воды.

Превышение веществ по сравнению с нормами изменилась в таких водоемах:



Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества - в 1,6 раза; железо общее - в 9 раз; соленость ниже нормы в 2,7 раза.



Ланжерон: железо общее - в 5,2 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.



16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества - в 1,1 раза; железо общее - в 3,4 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.



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