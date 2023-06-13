Экологи фиксируют стабилизацию по опреснению Черного моря, однако есть превышение взвешенных веществ - ОВА

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"Пиковая нагрузка на экосистему Черного моря происходила в период с 8 по 11 июня. Пресная вода, которая поступила в соленые воды Черного моря еще сделает свое дело. Однако, сегодня мы фиксируем стабилизацию по опреснению, то есть уже нет залповых сбросов, которые были три-четыре дня назад. Сегодня есть превышение по взвешенным веществам, что связано со смытым илом и мусором", - сообщил Буланович.

В свою очередь, Слизовский уточнил: "Было превышение по взвешенным веществам в 10-15 раз. В воде были обнаружены нефтепродукты, азот аммонийный и снижена соленость воды. В настоящее время соленость воды составляет где-то 2,5 промилле, для нашего Черного моря характерно 12-14. Поэтому, мы наблюдаем очень сильное опреснение водоема в прибрежной зоне, что в дальнейшем негативно повлияет на биоресурсы, находящиеся в Черном море".

Детали

Кроме этого, представитель Госэкоинспекции сообщил, что специалисты отбирают пробы воды в Николаевской области, чтобы иметь больше данных о состоянии загрязненности моря.

"Из последних полученных цифр у нас наблюдается стабилизация показателей. Это 4,5 промилле солености и повышенное железо. Нефтепродуктов не обнаружено. Другие загрязняющие вещества, которые уполномочена исследовать лаборатория Государственной экологической инспекции, находятся в норме", - резюмировал Слизовский.

Кроме этого, Буланович предупредил, что повышение температуры воздуха летом может ухудшить показатели взвешенных веществ, а также вызвать цветение сине-зеленых водорослей, снижение уровня кислорода в водных объектах.

"По выводам ученых, ситуация достаточно неблагоприятная. Сегодня учеными, в частности Научным центром экологии моря и Институтом биологии южных морей определено, что впереди нас ожидают заморные явления, цветение водорослей, ухудшение кормовой базы, и, соответственно, ухудшение уровня количества и видового разнообразия биоресурсов", - сообщил директор департамента.

Он подчеркнул, что разрушение плотины Каховской ГЭС является техногенной катастрофой "как минимум европейского масштаба".

Напомним

После подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС специалисты Государственной экологической инспекции отобрали пробы морской воды в Одессе. По результатам исследования были выявлены отклонения от норм.