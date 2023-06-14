Підрив Каховської ГЕС: забруднені води Чорного моря через 1-2 дні можуть досягти Румунії та Болгарії

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"Потрібно все ж таки зібратися на міжнародному рівні з міжнародними експертами, тому що ще день-два і ці забруднені води можуть досягти наших сусідів: Румунію та Болгарію принаймні", - сказав Коморін.

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Окрім того, він повідомив, що середньострокові заходи передбачають розробку та впровадження заходів щодо збереження і відновлення морського біорізноманіття та обов’язковий систематичний моніторинг екологічного стану морських систем.

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"Тобто не тільки зараз потрібно вийти в море для того, щоб оцінити стан морського довкілля, але й потрібно принаймні раз на тиждень виходити, щоб розуміти, як складається ситуація, як вона розгортається, і які саме забруднювачі йдуть по всьому Чорному морю, в тому числі до сусідніх країн", - розповів Коморін.

Також за його словами, потрібно обмінятися думками з партнерами з європейських та чорноморських країн, для того, щоб більш детально сформулювати, які саме заходи, в тому числі на міжнародному рівні ми могли б створити.

"У довгостроковій перспективі – це розробка та впровадження оптимальної стратегії управління якістю морського довкілля. Наразі йде мова про досягнення доброго екологічного стану", - зазначив Коморін.

Доповнення

Екологи фіксують стабілізацію з опріснення Чорного моря, однак є перевищення завислих речовин.

Нагадаємо

В Українському науковому центрі екології моря вважають, що для того, щоб зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Йдуть переговори з військовими.