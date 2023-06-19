У Грузії не виявили забруднень у Чорному морі через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Грузії не виявили забруднень у Чорному морі через підрив росіянами Каховської ГЕС. Якість води в нормі. Про це повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на Національне агентство довкілля, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що агентство проводить моніторинг якості води Чорного моря щомісяця. За зразками з дев'яти станцій визначається рівень солоності, вміст у воді розчиненого кисню і біогенних елементів, присутність важких металів і органічних забруднювачів.
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"Згідно з лабораторними дослідженнями, проведеними Національним агентством навколишнього середовища, якість морської води по всьому периметру в межах норми", - ідеться в заяві.
Агентство обіцяє продовжувати регулярні перевірки якості води та вдосконалювати системи моніторингу. Уже закуплено додаткове обладнання, за допомогою якого можна точно визначати конкретні забруднювачі.
Зазначається, що фахівці почали говорити про ризик забруднення Чорного моря після руйнування греблі Каховської ГЕС у Херсонській області України і подальшим затопленням прилеглих територій. У дельту річки Дніпро, яка впадає в Чорне море, потрапила величезна кількість сміття, нечистот і забруднювальних речовин. Екологи припускають, що найближчим часом цей потік досягне акваторії сусідніх з Україною країн.
Доповнення
Раніше директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін заявляв, що забруднені води Чорного моря через підрив росіянами Каховської ГЕС, можуть досягти сусідів: Румунії та Болгарії.
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