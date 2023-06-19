На пляж у Болгарії занесло мертвих корів: влада запевняє, що немає даних про забруднення місцевих вод Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На болгарське узбережжя моря викинуло трьох мертвих корів. Втім даних про забруднення болгарських вод Чорного моря після російського підриву Каховської ГЕС немає. Про це запевнили в Міністерстві навколишнього середовища Болгарії, повідомляє видання Nova, пише УНН.
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Як заявили у відомстві, на сьогодні супутникові спостереження і моделювання водних течій поки не дають приводів для занепокоєння. Нові дані, надіслані Інститутом космічних досліджень і технологій, не виявили забруднення в акваторії Чорного моря Республіки Болгарія.
Болгарське видання зазначає, що міністерство внутрішніх справ і зв'язку забезпечує повний моніторинг можливих екологічних збитків в акваторії болгарського Чорного моря після руйнування дамби Каховської ГЕС.
Доповнення
Протягом двох останніх тижнів на болгарське узбережжя море викинуло трьох мертвих корів, які не жили на території Євросоюзу, оскільки не мали відповідного маркування.
Повідомляється, що корів викидало по одній. Усіх було знайдено в Бургаській області - на узбережжі поблизу Царьово, Чорноморця і Таласакра.
Болгари припускають, що дві останні корови могли потрапити до них із підтопленої Херсонської області. Однак у цьому випадку, тварині подолали шлях у 600 км.
Як зазначає видання, першу корову було виявлено 6-го червня, того дня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС.
Влада Болгарії не виключає, що корови могли стати жертвами аварії човна, що перевозив тварин. Водночас зазначається, що жодних сигналів лиха про потопаюче судно з худобою не надходило.
Чиновники запевнили, що пляжі, на яких було знайдено трупи, буде продезінфіковано.