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На пляж в Болгарии занесло мертвых коров: власти уверяют, что нет данных о загрязнении местных вод Черного моря

Киев • УНН

 • 5394932 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На болгарское побережье моря выбросило трех мертвых коров. Впрочем данных о загрязнении болгарских вод Черного моря после российского подрыва Каховской ГЭС нет. Об этом заверили в Министерстве окружающей среды Болгарии, сообщает издание Nova, пишет УНН.

На пляж в Болгарии занесло мертвых коров: власти уверяют, что нет данных о загрязнении местных вод Черного моря

Детали

Как заявили в ведомстве, на сегодня спутниковые наблюдения и моделирование водных течений пока не дают поводов для беспокойства. Новые данные, присланные Институтом космических исследований и технологий, не выявили загрязнения в акватории Черного моря Республики Болгария.

Болгарское издание отмечает, что министерство внутренних дел и связи обеспечивает полный мониторинг возможного экологического ущерба в акватории болгарского Черного моря после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Дополнение

В течение двух последних недель на болгарское побережье море выбросило трех мертвых коров, которые не жили на территории Евросоюза, поскольку не имели соответствующей маркировки.

Сообщается, что коров выбрасывало по одной. Все были найдены в Бургасской области - на побережье вблизи Царево, Черноморца и Таласакра.

Болгары предполагают, что две последние коровы могли попасть к ним из подтопленной Херсонской области. Однако в этом случае, животные преодолели путь в 600 км.

Как отмечает издание, первая корова была обнаружена 6-го июня, в тот день, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Власти Болгарии не исключают, что коровы могли стать жертвами аварии лодки, перевозившей животных. В то же время отмечается, что никаких сигналов бедствия о тонущем судне со скотом не поступало.

Чиновники заверили, что пляжи, на которых были найдены трупы, будут продезинфицированы.

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