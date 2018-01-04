В Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка

По подозрению в причастности к гибели девушки задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года.

Подозреваемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что вместе с ним в воздух стреляли и другие сотрудники Росгвардии.

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В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне изданию сообщили, что подозреваемый в причастности к гибели девушки в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Напоминаем, президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.