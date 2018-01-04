У Грозному в новорічну ніч від випадкового пострілу загинула дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Грозному в новорічну ніч від випадкової кулі, що залетіла у вікно кухні в багатоповерховому будинку, загинула 15-річна дівчина, затримано колишнього співробітника Росгвардії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кавказ.Реалії.
За підозрою в причетності до загибелі дівчини затримано колишнього співробітника Росгвардії, який стріляв у повітря, відзначаючи настання нового року.
Підозрюваний свою вину категорично заперечує, заявляючи, що разом з ним в повітря стріляли і інші співробітники Росгвардії.
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У прес-службі управління Росгвардії у Чечні виданню повідомили, що підозрюваний в причетності до загибелі дівчини в грудні був звільнений з правоохоронних органів.
Нагадуємо, президент Росії Володимир Путін запропонував наділити Росгвардію повноваженнями щодо забезпечення безпеки вищих посадових осіб суб'єктів РФ.