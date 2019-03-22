В общественных заведениях будут обустраивать пеленальные столики

По его словам, эта норма ГСН вступает в действие с 1 апреля этого года. В нормах прописали обязательное обустройство пеленального столика в общественных туалетах.

"Они должны размещаться в отдельных санитарных помещениях, предназначенных для пользования маломобильных групп населения, в том числе, людьми с инвалидностью. Такие санитарные помещения должны размещаться рядом с туалетами общего пользования в общественных заведениях. Чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающим разных полов, родители с маленькими детьми противоположных полов, например, мама и сын, отец и дочь", - отметил Парцхаладзе.

Согласно нормам, площади таких помещений должны быть 6-9 кв м, они должны быть оснащены аварийной сигнализацией и системой оповещения с учетом лиц с инвалидностью с нарушениями зрения и слуха.

Напомним, с начала апреля в Украине ужесточат требования к инклюзивности зданий.