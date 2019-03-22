В общественных заведениях будут обустраивать пеленальные столики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С апреля в Украине вступает в силу норма ГСН, согласно которой в общественных заведениях нужно обязательно обустраивать пеленальные столики для младенцев. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook, передает УНН.
По его словам, эта норма ГСН вступает в действие с 1 апреля этого года. В нормах прописали обязательное обустройство пеленального столика в общественных туалетах.
"Они должны размещаться в отдельных санитарных помещениях, предназначенных для пользования маломобильных групп населения, в том числе, людьми с инвалидностью. Такие санитарные помещения должны размещаться рядом с туалетами общего пользования в общественных заведениях. Чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающим разных полов, родители с маленькими детьми противоположных полов, например, мама и сын, отец и дочь", - отметил Парцхаладзе.
Согласно нормам, площади таких помещений должны быть 6-9 кв м, они должны быть оснащены аварийной сигнализацией и системой оповещения с учетом лиц с инвалидностью с нарушениями зрения и слуха.
Напомним, с начала апреля в Украине ужесточат требования к инклюзивности зданий.