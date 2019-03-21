В Україні посилять вимоги до інклюзивності будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З початку квітня в Україні почнуть діяти нові державні будівельні норми щодо облаштування будівель для маломобільних груп населення. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"Новий ДБН щодо інклюзивності будівель вступає в дію вже з 1 квітня цього року", - повідомив Парцхаладзе.
Парцхаладзе наголосив, що в нових нормах не тільки посилено обов’язковість влаштування елементів безбар’єрності, а й наведені всі технічні характеристики та конкретні наочні приклади такого впровадження, враховуючи існуючий зарубіжний досвід.
Зокрема, це стосується проектування:
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- пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату;
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- тактильних та візуальних елементів доступності: тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору;
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- іншого візуального інформування, дублювання важливої звукової інформації текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни.
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Нагадаємо, українські траси пропонують облаштувати шумовою розміткою.