В Украине усилят требования к инклюзивности зданий

"Новый ДБН по инклюзивности зданий вступает в действие уже с 1 апреля этого года", - сообщил Парцхаладзе.

Парцхаладзе отметил, что в новых нормах не только усилена обязательность устройства элементов безбарьерности, но и приведены все технические характеристики и конкретные наглядные примеры такого внедрения, учитывая существующий зарубежный опыт.

В частности, это касается проектирования:



пандусов, специальных подъемников и других средств доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;



тактильных и визуальных элементов доступности: тактильной напольной плитки, информационных таблиц и обозначений шрифтом Брайля, аудиопоказателей для людей с нарушениями зрения;



другого визуального информирования, дублирования важной звуковой информации текстами, организации сурдоперевода, использования систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха и других важных изменений.



Напомним, украинские трассы предлагают обустроить шумовой разметкой.