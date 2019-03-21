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В Украине усилят требования к инклюзивности зданий

Киев • УНН

 • 12258 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. С начала апреля в Украине начнут действовать новые государственные строительные нормы по обустройству зданий для маломобильных групп населения. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

В Украине усилят требования к инклюзивности зданий

"Новый ДБН по инклюзивности зданий вступает в действие уже с 1 апреля этого года", - сообщил Парцхаладзе.

Парцхаладзе отметил, что в новых нормах не только усилена обязательность устройства элементов безбарьерности, но и приведены все технические характеристики и конкретные наглядные примеры такого внедрения, учитывая существующий зарубежный опыт.

В частности, это касается проектирования:

  • пандусов, специальных подъемников и других средств доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • тактильных и визуальных элементов доступности: тактильной напольной плитки, информационных таблиц и обозначений шрифтом Брайля, аудиопоказателей для людей с нарушениями зрения;
  • другого визуального информирования, дублирования важной звуковой информации текстами, организации сурдоперевода, использования систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха и других важных изменений.

Напомним, украинские трассы предлагают обустроить шумовой разметкой.

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