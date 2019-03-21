Українські траси пропонують облаштувати шумовою розміткою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На українських трасах, зокрема, на дорогах вищої категорії (І-ІІ), пропонують встановлювати фрезеровану шумову дорожню розмітку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
"Шумова дорожня розмітка - це дійсно недорогий та дієвий спосіб підвищення безпеки руху та зменшення кількості авто, які втягуються в дорожньо-транспортні аварії. Наприклад, якщо людина довго знаходиться за кермом і починає засипати, такі шумові смуги можуть врятувати життя. Тому під час оновлення ДБН щодо доріг загального користування ми прописали доцільність влаштування таких смуг на найбільших трасах - дорогах І-ІІ категорії", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.
Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття і за принципом своєї дії нагадують "лежачих поліцейських". Вони являють собою штучні нерівності, які в залежності від призначення облаштовуються вздовж або впоперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати суттєву вібраційну та шумову дію, що, у свою чергу, сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні пропонують проектувати "зелені колії"
Заступник міністра зазначив, що такі шумові розмітки, окрім США, також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та у багатьох з цих країн є обов’язковими при проектуванні нових доріг.
"Застосування шумових смуг дозволяє досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах, як мінімум в 2 рази. Ми також маємо впроваджувати такі дієві європейські рішення та практики підвищення безпеки руху на трасах", - додав Парцхаладзе.
Нагадаємо, в Україні унормували використання світлодіодних світильників при освітленні будинків для енергозбереження.