В Україні взялися за енергозбереження при освітленні будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні унормували використання світлодіодних світильників при освітленні будинків для енергозбереження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
"У новому ДБН щодо освітлення унормовано використання світлодіодних світильників як освітлювальних приладів при проектуванні будівель. Норми вже опубліковані та вступили в дію з 28 лютого цього року", - повідомили у відомстві.
Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе зауважив, що на сьогодні близько 10-20% всього енергоспоживання в будинках витрачається саме на освітлення.
"З усіх країн Європи саме Україна має чи не найнижчий рівень енергоефективності у цьому питанні. Про що взагалі казати, якщо донедавна у будівельних нормах щодо освітлення навіть не було прописано можливість використання світлодіодів, які вже років 10, якщо не більше, є у всіх в широкому вжитку. Тому в ДБН ми унормували використання такого освітлення на рівні з іншими", - вказав він.
За його словами, це сприятиме енергозбереженню та значній економії на освітленні, а також підвищенню комфортних умов для людей.
Крім цього, новим ДБН запроваджено можливість використання фотолюмінісцентних покажчиків (знаків безпеки) у випадку евакуації людей з приміщень.
Норми поширюються на проектування освітлення приміщень у житлових, цивільних, промислових будівлях і спорудах, на територіях промислових та сільськогосподарських підприємств, зовнішнього освітлення населених пунктів, у тому числі, вулиць, доріг, парків, пляжів, фасадів будівель, прибудинкових територій, дитячих майданчиків тощо.
Нагадаємо, в Україні почала діяти норма ДБН, яка дозволить економити на енерговитратах.