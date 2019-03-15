В Украине взялись за энергосбережение при освещении домов

"В новом ГСН по освещению унормировано использование светодиодных светильников как осветительных приборов при проектировании зданий. Нормы уже опубликованы и вступили в силу с 28 февраля этого года", - сообщили в ведомстве.

Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе отметил, что на сегодня около 10-20% всего энергопотребления в зданиях расходуется именно на освещение.

"Из всех стран Европы именно Украина имеет чуть ли не самый низкий уровень энергоэффективности в этом вопросе. О чем вообще говорить, если до недавнего времени в строительных нормах по освещению даже не было прописано возможность использования светодиодов, которые уже лет 10, если не больше, у всех в широком употреблении. Поэтому в ГСН мы унормировали использование такого освещения наравне с другими", - отметил он.

По его словам, это будет способствовать энергосбережению и значительной экономии на освещении, а также повышению комфортных условий для людей.

Кроме этого, новыми ГСН введена возможность использования фотолюминесцентных указателей (знаков безопасности) в случае эвакуации людей из помещений.

Нормы распространяются на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и тому подобное.

Напомним, в Украине начала действовать норма ГСН, которая позволит экономить на энергозатратах.