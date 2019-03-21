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Украинские трассы предлагают обустроить шумовой разметкой

Киев • УНН

 • 11250 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На украинских трассах, в частности, на дорогах высшей категории (I-II), предлагают устанавливать фрезерованную шумовую дорожную разметку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Украинские трассы предлагают обустроить шумовой разметкой

"Шумовая разметка - это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, которые вовлекаются в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении СНиП по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают "лежачих полицейских". Они представляют собой искусственные неровности, которые, в зависимости от назначения, оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на них водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационное и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

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Заместитель министра отметил, что такие шумовые разметки, кроме США, также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, как минимум в 2 раза. Мы также должны внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах", - добавил Парцхаладзе.

Напомним, в Украине унормировали использование светодиодных светильников при освещении домов для энергосбережения.

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