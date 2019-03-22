У громадських закладах облаштовуватимуть сповивальні столики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З квітня в Україні набирає чинності норма ДБН, згідно з якою у громадських закладах потрібно обов’язково облаштовувати сповивальні столики для немовлят. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook, передає УНН.
З його слів, ця норма ДБН вступає в дію з 1 квітня цього року. У нормах прописали обов’язкове влаштування сповивальних столиків у громадських туалетах.
"Вони мають розміщуватися в окремих санітарних приміщеннях, які призначаються для користування маломобільними групами населення, у тому числі, людьми з інвалідністю. Такі санітарні приміщення повинні розміщуватися поруч із туалетами загального користування у громадських закладах. Щоб ними могли користуватися люди з інвалідністю із супроводжувачами різних статей, батьки з маленькими дітьми протилежних статей, наприклад, мама і син, батько і донька", - зазначив Парцхаладзе.
Згідно з нормами, площі таких приміщень мають бути 6-9 кв м, вони повинні бути облаштовані аварійною сигналізацією та системою оповіщення з врахуванням осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху.
Нагадаємо, з початку квітня в Україні посилять вимоги до інклюзивності будівель.