В Греции зафиксировали сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. У берегов Греции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 4:52 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.
Напомним, в Японии произошло мощное землетрясение.