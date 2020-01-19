У Греції зафіксували сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Біля берегів Греції відбулося сильний землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Землетрус було зафіксовано о 4:52 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 6 кілометрах від населеного пункту Вальсамата. Вогнище залягало на глибині 5 кілометрів.
Інформації про можливі жертви і руйнування немає.
Нагадаємо, у Японії стався потужний землетрус.