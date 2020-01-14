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У Японії стався потужний землетрус

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 стався вранці у вівторок (понеділок за київським часом) в східній частині основного японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився недалеко від Токіо - в сусідній префектурі Ібаракі. Осередок залягав на глибині близько 50 км.

Дані про потерпілих та руйнування не надходили. Підземні поштовхи відчули також жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.

Нагадаємо, землетрус в Пуерто-Ріко знищив відомий туристичний об'єкт, у регіоні ввели надзвичайний стан.

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