У Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 стався вранці у вівторок (понеділок за київським часом) в східній частині основного японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився недалеко від Токіо - в сусідній префектурі Ібаракі. Осередок залягав на глибині близько 50 км.
Дані про потерпілих та руйнування не надходили. Підземні поштовхи відчули також жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.
Нагадаємо, землетрус в Пуерто-Ріко знищив відомий туристичний об'єкт, у регіоні ввели надзвичайний стан.