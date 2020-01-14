В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром во вторник (понедельник по киевскому времени) в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио — в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
Напомним, недавнее землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило известный туристический объект, в регионе ввели чрезвычайное положение.