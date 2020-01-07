Землетрус в Пуерто-Ріко знищив відомий туристичний об'єкт, у регіоні ввели надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Муніципалітет Гвайянілья залишився без своєї основної туристичної пам’ятки, коли на березі океану впала кам’яна арка Пунта Вентана. Після землетрусу губернатор регіону ввела надзвичайний стан. Про це пише УНН спираючись на Miami Herald та El Nuevo Dia.
Вчорашній землетрус в Пуерто-Ріко знищив одну з туристичних визначних пам’яток цієї острівної держави — кам’яну арку Пунта Вентана.
Тим часом губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес прийняла рішення ввести надзвичайний стан на території острова після кількох землетрусів, що сталися з початку року.
“Надзвичайний стан оголошено на всій території Пуерто-Ріко для усунення всіх загроз життю людей і шкоди, завданої інфраструктурі та майну в результаті недавньої сейсмічної активності”, — наводить видання El Nuevo Dia її слова.
Вона повідомила, що Національна гвардія вже займається розбором завалів, а також закликала громадян повідомляти про будь-який рух ґрунту. Губернатор зазначила, що як мінімум близько 250 осіб залишилися без даху.
Нагадаємо, вчора у Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6,5 балів, що став найпотужнішим за останній час. Сильних руйнувань в країні від землетрусу магнітудою не спостерігається, повідомлень про жертв теж поки немає.