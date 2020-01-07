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У Пуерто-Ріко стався потужний землетрус

У Пуерто-Ріко стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6,5 балів, що став найпотужнішим за останній час. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"У Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6,5. Відключення електрики ускладнюють отримання інформації про можливі збитки і потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Так, землетрус став найпотужнішим з серії землетрусів, що сталися на цій американській території в останні дні і привели до серйозних руйнувань в деяких районах.

"Попередження про цунамі було оголошено для Пуерто-Ріко і Американських Віргінських островів. Управління енергопостачання Пуерто-Ріко повідомило про відключення електроенергії по всьому острову. За даними Геологічної служби США, землетрус стався трохи південніше острова на невеликій глибині у 10 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 зафіксовано у вівторок в західній частині Індонезії.

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