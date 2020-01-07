Землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило известный туристический объект, в регионе ввели чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Муниципалитет Гвайянилья остался без своей основной туристической достопримечательности, когда на берегу океана упала каменная арка Пунта Вентана. После землетрясения губернатор региона ввела чрезвычайное положение. Об этом пишет УНН опираясь на Miami Herald и El Nuevo Dia.
Вчерашнее землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило одну из туристических достопримечательностей этого островного государства — каменную арку Пунта Вентана.
Между тем губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести чрезвычайное положение на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года.
“Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, причиненного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности”, — приводит издание El Nuevo Dia ее слова.
Она сообщила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях почвы. Губернатор отметила, что как минимум около 250 человек остались без крова.
Напомним, вчера в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, что стало самым мощным за последнее время. Сильных разрушений в стране от землетрясения магнитудой не наблюдается, сообщений о жертвах тоже пока нет.