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В Греции зафиксировали 6 случаев "британского" штамма коронавируса

Киев • УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Греции зафиксировали первые шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ekathimereni.

В Греции зафиксировали 6 случаев "британского" штамма коронавируса

"В Греции появилась новая, мутированная версия коронавируса, которую перенесли шесть человек, которые прибыли из Великобритании. Носителями были пятеро граждан Греции и один гражданин Великобритании, которые прибыли в Грецию в течение рождественской недели. Новая мутация коронавируса показала высокие показатели заразности в Соединенном Королевстве", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что всех шестерых человек держат в специально отведенной гостинице на карантине. Других случаев болезни у пассажиров рейсов не обнаружили.

Напомним, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен от COVID-19. После этого мутации коронавируса обнаружили в ряде стран.

Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

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