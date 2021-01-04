В Греции зафиксировали 6 случаев "британского" штамма коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Греции зафиксировали первые шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ekathimereni.
"В Греции появилась новая, мутированная версия коронавируса, которую перенесли шесть человек, которые прибыли из Великобритании. Носителями были пятеро граждан Греции и один гражданин Великобритании, которые прибыли в Грецию в течение рождественской недели. Новая мутация коронавируса показала высокие показатели заразности в Соединенном Королевстве", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что всех шестерых человек держат в специально отведенной гостинице на карантине. Других случаев болезни у пассажиров рейсов не обнаружили.
Напомним, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен от COVID-19. После этого мутации коронавируса обнаружили в ряде стран.
Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.