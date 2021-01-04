У Греції зафіксували 6 випадків "британського" штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Греції зафіксували перші шість випадків зараження новим штамом коронавірусу із Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Ekathimereni.
"У Греції з'явилася нова, мутована версія коронавірусу, яку перенесли шість осіб, які прибули з Великої Британії. Носіями були п’ятеро громадян Греції та один громадянин Великої Британії, які прибули до Греції протягом різдвяного тижня. Нова мутація коронавірусу показала високі показники заразності у Сполученому Королівстві", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що усіх шістьох осіб тримають у спеціально відведеному готелі на карантині. Інших випадків хвороби у пасажирів рейсів не виявили.
Нагадаємо, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, що на 70% більш заразний від COVID-19. Після цього мутації коронавірусу виявили у низці країн.
Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.