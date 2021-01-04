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У Греції зафіксували 6 випадків "британського" штаму коронавірусу

Київ • УНН

 • 10796 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Греції зафіксували перші шість випадків зараження новим штамом коронавірусу із Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Ekathimereni.

У Греції зафіксували 6 випадків "британського" штаму коронавірусу

"У Греції з'явилася нова, мутована версія коронавірусу, яку перенесли шість осіб, які прибули з Великої Британії. Носіями були п’ятеро громадян Греції та один громадянин Великої Британії, які прибули до Греції протягом різдвяного тижня. Нова мутація коронавірусу показала високі показники заразності у Сполученому Королівстві", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що усіх шістьох осіб тримають у спеціально відведеному готелі на карантині. Інших випадків хвороби у пасажирів рейсів не виявили.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, що на 70% більш заразний від COVID-19. Після цього мутації коронавірусу виявили у низці країн.

Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

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