В Греции туристический автобус столкнулся с двумя легковушками: есть погибшие и десятки раненых

Утром в воскресенье на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковых автомобилей.

Детали

ДТП произошло на 521-м километре дороги Афины-Солоники. В автобусе находилось 78 человек и еще шестеро были пассажирами двух машин.

Сообщается, что в результате столкновения четверо людей погибли, еще 53 получили ранения.

Авария произошла, когда двухэтажный туристический автобус с сербскими номерами столкнулся лоб в лоб с автомобилем с четырьмя пассажирами. Трое пассажиров автомобиля были обнаружены мертвыми, четвертый серьезно ранен (позже поступило сообщение, что от полученных травм он скончался в больнице)

Вскоре после столкновения в автобус врезалась еще одна машина, к счастью, двое пассажиров (женщина и ребенок), не пострадали. Автобус и один из автомобилей упали в кювет.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.