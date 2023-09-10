У Греції туристичний автобус зіткнувся з двома легковиками: є загиблі та десятки поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Греції туристичний автобус зіткнувся з двома автомобілями. Повідомляють про чотирьох загиблих, пише УНН з посиланням на Protothema.
Вранці в неділю на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участю сербського туристичного автобуса і двох легкових автомобілів.
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ДТП сталася на 521-му кілометрі дороги Афіни-Солоніки. В автобусі перебувало 78 осіб і ще шестеро були пасажирами двох машин.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення четверо людей загинули, ще 53 дістали поранення.
Аварія сталася, коли двоповерховий туристичний автобус із сербськими номерами зіткнувся лоб в лоб з автомобілем із чотирма пасажирами. Троє пасажирів автомобіля були виявлені мертвими, четвертий серйозно поранений (пізніше надійшло повідомлення, що від отриманих травм він помер у лікарні)
Незабаром після зіткнення в автобус врізалася ще одна машина, на щастя, двоє пасажирів (жінка і дитина), не постраждали. Автобус і один з автомобілів впали в кювет.
Усіх постраждалих доправили до лікарні.