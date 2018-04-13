В Греции паром с почти 200 пассажирами врезался в причал, есть раненые

По информации издания, паром Achaeos, который обслуживает маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал. Как сообщается, инцидент произошел около 12.40 по местному времени.

Как сообщает УНН, в порту французского города Кале сел на мель паром с 300 пассажирами.