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У Греції пором з майже 200 пасажирами врізався в причал, є поранені

У Греції пором з майже 200 пасажирами врізався в причал, є поранені

Київ • УНН

 • 8043 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Греції пасажирський пором з 198 пасажирами на борту протаранив причал у порту острова Ангістрі. В результаті аварії постраждало п'ять осіб. Постраждалих направили в лікарню в Егіна. Четверо з них після надання допомоги покинули лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.

За інформацією видання, пором Achaeos, який обслуговує маршрут Егіна - Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангістрі в Саронічній затоці, проте замість цього врізався в причал. Як повідомляється, інцидент стався близько 12.40 за місцевим часом.

Як повідомляє УНН, у порту французького міста Кале сів на мілину пором з 300 пасажирами. 

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