У Греції пором з майже 200 пасажирами врізався в причал, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Греції пасажирський пором з 198 пасажирами на борту протаранив причал у порту острова Ангістрі. В результаті аварії постраждало п'ять осіб. Постраждалих направили в лікарню в Егіна. Четверо з них після надання допомоги покинули лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
За інформацією видання, пором Achaeos, який обслуговує маршрут Егіна - Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангістрі в Саронічній затоці, проте замість цього врізався в причал. Як повідомляється, інцидент стався близько 12.40 за місцевим часом.
Як повідомляє УНН, у порту французького міста Кале сів на мілину пором з 300 пасажирами.