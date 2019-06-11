В Греции первый в этом году крупный лесной пожар

Пожарная служба сообщила, что пожар начался рано утром в понедельник в районе Като-Ахеи в Западной Ахее на Пелопоннесе, примерно в 250 километрах к западу от Афин. Угроз для населения нет.

Это, как отмечается, первый крупный лесной пожар Греции этим летом.

Кроме того, как отметили в пожарной службе, сегодня из-за подозрения в поджоге из-за халатности в Западной Ахее задержали 23-летнего мужчину.

Из-за жаркого засушливого лета Греция каждый год подвергается пожарам. Так, 101 человек скончался после того, как в приморском курорте Мати недалеко от Афин в июле прошлого года произошел крупный пожар.