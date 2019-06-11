У Греції перша цього року велика лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Велика лісова пожежа спалахнула напередодні в лісистій місцевості на півдні Греції. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Пожежна служба повідомила, що пожежа почалася рано вранці в понеділок в районі Като-Ахеї в Західній Ахеї на Пелопоннесі, приблизно за 250 кілометрах на захід від Афін. Загроз для населення немає.
Це, як зазначається, перша велика лісова пожежа Греції цього літа.
Окрім того, як зазначили в пожежній службі, сьогодні через підозри в підпалі через халатність в Західній Ахеї затримали 23-річного чоловіка.
Через спекотне посушливе літо Греція щороку стикається з пожежами. Так, 101 людина померла після того, як у приморському курорті Маті недалеко від Афін в липні минулого року сталася масштабна пожежа.