Число жертв лесных пожаров в Греции выросла до 100
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Греции скончался 73-летний мужчина, который был госпитализирован в июле с тяжелыми ожогами, полученными во время масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Сообщается, что число жертв лесного пожара к востоку от Афин достигло сотни.
Также напоминается, что 23 июля в пригороде популярного морского курорта Мати вспыхнул пожар, вызванный сильными ветрами.
В Греции подали первый иск против правительства из-за лесных пожаров за неделю после этого.
Напомним, в августе на греческом острове Эвбея возник сильный пожар.