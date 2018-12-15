Число жертв лесных пожаров в Греции выросла до 100

Сообщается, что число жертв лесного пожара к востоку от Афин достигло сотни.

Также напоминается, что 23 июля в пригороде популярного морского курорта Мати вспыхнул пожар, вызванный сильными ветрами.

В Греции подали первый иск против правительства из-за лесных пожаров за неделю после этого.

Напомним, в августе на греческом острове Эвбея возник сильный пожар.