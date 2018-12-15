Кількість жертв лісових пожеж у Греції зросла до 100
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Греції помер 73-річний чоловік, якого було госпіталізовано в липні з важкими опіками, отриманими під час масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Повідомляється, що кількість жертв лісової пожежі на схід від Афін досягла сотні.
Також нагадується, що 23 липня в передмісті популярного морського курорту Маті спалахнула пожежа, викликана сильними вітрами.
У Греції подали перший позов проти уряду через лісові пожежі за тиждень після цього.
Нагадаємо, у серпні на грецькому острові Евбея виникла сильна лісова пожежа.