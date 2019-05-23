В ГПУ заявили, что Портнов не предоставил информацию о препятствовании в расследовании расстрелов на Майдане

"Да, был, в качестве свидетеля. Утром адвокат (Портнова - ред.) позвонил следователю и спросил, можно ли прийти раньше, поскольку Портнова не будет в понедельник в Украине. Следователь не возразил, и они пришли. Его допросили и вручили дополнительную повестку, поскольку еще остались вопросы", - отметил Горбатюк.

На вопрос, действительно ли Портнов находился на допросе в течение 3,5 часов, Горбатюк ответил, что примерно в течение такого времени был, но это считается недолго.

"Никакой конкретики нет, никаких заявлений не делал и не подавал, это все пиар и игра на публику, наверное. Как по мне, это попытка повлиять на расследование, наверное, есть какой-то страх, который он прикрывает такими голословными заявлениями", - прокомментировал Горбатюк заявление Портнова о том, что на допросе он сообщил о роли сотрудников Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане.

Напомним, Андрей Портнов недавно вернулся в Украину. Он обратился к ГБР, заявив о преступлениях 5-го Президента Украины Петра Порошенко. А также пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу расстрелов на Майдане.