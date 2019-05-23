У ГПУ заявили, що Портнов не надав інформацію про перешкоджання в розслідуванні розстрілів на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов заявив, що дійсно вчора, 22 травня, був на допиті у Генеральній прокуратурі. Однак він не надав жодної конкретної інформації про нібито приховування співробітниками прокуратури масових вбивств на Майдані. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі кореспонденту УНН.
"Так, був, у якості свідка. Вранці адвокат (Портнова – ред.) зателефонував слідчому і запитав, чи можна прийти раніше, оскільки Портнова не буде в понеділок в Україні. Слідчий не заперечив, і вони прийшли. Його допитали і вручили додаткову повістку, оскільки ще залишилися питання", - зазначив Горбатюк.
На питання, чи дійсно Портнов перебував на допиті протягом 3,5 годин, Горбатюк відповів, що приблизно протягом такого часу був, але це вважається недовго.
"Жодної конкретики немає, жодних заяв не робив та не подавав, це все піар та гра на публіку, напевно. Як на мене, це намагання вплинути на розслідування, напевно, є якийсь острах, який він прикриває такими голослівними заявами", - прокоментував Горбатюк заяву Портного про те, що на допиті він повідомив про роль співробітників Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані.
Нагадаємо, Андрій Портнов нещодавно повернувся в Україну. Він звернувся до ДБР, заявивши про злочини 5-го Президента України Петра Порошенка. А також прийшов на допит до Генеральної прокуратури України у справі розстрілів на Майдані.