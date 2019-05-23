У ГПУ заявили, що Портнов не надав інформацію про перешкоджання в розслідуванні розстрілів на Майдані

"Так, був, у якості свідка. Вранці адвокат (Портнова – ред.) зателефонував слідчому і запитав, чи можна прийти раніше, оскільки Портнова не буде в понеділок в Україні. Слідчий не заперечив, і вони прийшли. Його допитали і вручили додаткову повістку, оскільки ще залишилися питання", - зазначив Горбатюк.

На питання, чи дійсно Портнов перебував на допиті протягом 3,5 годин, Горбатюк відповів, що приблизно протягом такого часу був, але це вважається недовго.

"Жодної конкретики немає, жодних заяв не робив та не подавав, це все піар та гра на публіку, напевно. Як на мене, це намагання вплинути на розслідування, напевно, є якийсь острах, який він прикриває такими голослівними заявами", - прокоментував Горбатюк заяву Портного про те, що на допиті він повідомив про роль співробітників Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані.

Нагадаємо, Андрій Портнов нещодавно повернувся в Україну. Він звернувся до ДБР, заявивши про злочини 5-го Президента України Петра Порошенка. А також прийшов на допит до Генеральної прокуратури України у справі розстрілів на Майдані.