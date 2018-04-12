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В ГПУ рассказали, что ищут в офисе "Укрзализныци"

В ГПУ рассказали, что ищут в офисе "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыск к помещении ПАО "Укрзализныця" в связи с расследованием завладения деньгами, предназначенными для ремонта дизель-поездов. В частности, планируется изъять оригиналы противоправных решений компании и документы о движении средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"Генеральной прокуратурой Украины совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины проводится обыск в помещении ПАО "Укрзализныця" в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозок, по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины", - сказано в сообщении.

В этом производстве сообщено о подозрении 14 служащим, в том числе трем лицам руководящего состава департаментов ПАО "Укрзализныця", 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней.

Как было установлено, руководители ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" по предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога", при непосредственном участии руководства ПАО "Укрзализныця" с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ЧАО "ДТРЗ" не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов ПАО "Укрзализныця" на счета ЗАО "ДТРЗ", в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям.

Бывшие руководители ЗАО "ДТРЗ", которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварные.

Как отметили в ГПУ, совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками ПАО "Укрзализныця" вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия были приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения ПАО "Укрзализныця".

Установлено, что указанные ремонтные работы преимущественно выполнялись на территориях депо, где эксплуатируются дизель-поезда.

"Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений ПАО "Укрзализныця", материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, которые сделали возможным совершение упомянутого преступления, документы по движению средств", - рассказали в ГПУ.

Как отметили правоохранители, осуществление обысков обусловлено предоставлением в полном объеме запрашиваемых документов и длительным препятствием руководством аффилированного предприятия ПАО "Укрзализныця" - ЗАО "ДТРЗ" проведению проверки соблюдения законодательства органами Государственной фискальной службы Украины согласно постановлению суда.

Напомним, 12 апреля ГПУ и СБУ пришли с обысками в главный офис "Укрзализныци".

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