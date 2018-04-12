У ГПУ розповіли, що шукають в офісі "Укрзалізниці"

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Генеральна прокуратура і Служба безпеки Україна проводять обшук к приміщенні ПАТ "Укрзалізниця" у зв'язку з розслідуванням заволодіння грошима, призначеними для ремонту дизель-поїздів. Зокрема, планується вилучити оригінали протиправних рішень компанії та документи щодо руху коштів. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.