У ГПУ розповіли, що шукають в офісі "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Генеральна прокуратура і Служба безпеки Україна проводять обшук к приміщенні ПАТ "Укрзалізниця" у зв'язку з розслідуванням заволодіння грошима, призначеними для ремонту дизель-поїздів. Зокрема, планується вилучити оригінали протиправних рішень компанії та документи щодо руху коштів. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
“Генеральною прокуратурою України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України проводиться обшук у приміщенні ПАТ „Укрзалізниця“ у зв’язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень, за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України”, — сказано у повідомленні.
У цьому провадженні повідомлено про підозру 14 службовцям, зокрема трьом особам керівного складу департаментів ПАТ “Укрзалізниця”, 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 службовим особам залізниці та її філій інших рівнів.
Як було встановлено, керівники ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій “Львівська залізниця”, “Південна залізниця”, за безпосередньої участі керівництва ПАТ “Укрзалізниця”, із залученням низки фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ “ДТРЗ” не проводилось, склали та видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито здійснення ремонтів (модернізації) цих дизельних двигунів, які стали підставою для перерахування понад 70 млн грн. із рахунків ПАТ “Укрзалізниця” на рахунки ПрАТ “ДТРЗ”, у подальшому перерахованих фіктивним підприємствам.
Колишні керівники ПрАТ “ДТРЗ”, яким повідомлено про підозру, визнали, що зазначені операції були безтоварні.
Як зазначили в ГПУ, вчинення цього злочину стало можливим у зв’язку з тим, що працівниками ПАТ “Укрзалізниця” усупереч вимогам правовстановлюючих документів підприємства прийняті рішення про можливість укладення таких договорів філіями без отримання письмового дозволу ПАТ “Укрзалізниця”.
Встановлено, що зазначені ремонтні роботи переважно виконувалися на територіях депо, де експлуатуються зазначені дизель-поїзди.
“Під час обшуку планується вилучити оригінали протиправних рішень ПАТ „Укрзалізниця“, матеріали щодо погодження змін до фінансових планів регіональних філій, які вможливили скоєння згаданого злочину, документи стосовно руху коштів”, — розповіли в ГПУ.
Як наголосили правоохоронці, здійснення обшуків зумовлене ненаданням у повному обсязі запитуваних документів і тривалим перешкоджанням керівництвом афілійованого підприємства ПАТ “Укрзалізниця” ‒ ПрАТ “ДТРЗ” проведенню перевірки дотримання законодавства органами Державної фіскальної служби України згідно з ухвалою суду.
Нагадаємо, 12 квітня ГПУ та СБУ прийшли з обшуками в головний офіс "Укрзалізниці".