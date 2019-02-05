В ГПУ рассказали, когда могут вручить Медведчуку подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко рассказал, когда могут вручить подозрение Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Будут проведены соответствующие следственные действия и при необходимости следователями будет вручено подозрение человеку (Виктору Медведчуку - ред.), внесенного в ЕРДР сведения, по поводу которого возбуждено уголовное производство ... Нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. На это потребуется время ... Если все показания будут записаны и подтверждены, а люди, которые их дали подпишутся под этими свидетельствами - они будут приняты в качестве доказательств в суде", - сказал Лысенко.
Напомним, 5 февраля 2019 Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерука Андрея к ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины.