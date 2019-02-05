У ГПУ розповіли, коли можуть вручити Медведчуку підозру

"Буде проведено відповідні слідчі дії і за необхідністю слідчими буде вручено підозру людині (Віктору Медведчуку – ред.), внесеній в ЄРДР відомості, з приводу якої порушено кримінальне провадження... Потрібно допитати свідків, зібрати всі матеріали. На це знадобиться час… Якщо всі свідчення будуть записані і підтверджені, а люди, які їх дали підпишуться під цими свідченнями - вони будуть прийняті як докази у суді", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Тетерука Андрія до ЄРДР внесені відомості про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України.



