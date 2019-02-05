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ГПУ відкрила провадження щодо Медведчука

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України внесла відомості до ЄРДР про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Тетерук Андрій до ЄРДР внесені відомості про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що глава проросійської організації "Український вибір – право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план–концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва.

"В діях Медведчука В.В. вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України - ред.) та ч.1 ст.111 КК України (державна зрада - ред.)", - написала Сарган.

Речниця додала, що в діях Медведчука В.В. містяться склади злочинів, передбачені ч.1 ст.110 КК України, а саме: умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто публічні заклики, а також ч.1 ст.111 КК України – державна зрада у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України за підслідністю.

Нагадаємо, політик Віктор Медведчук де-факто є представником президента Росії  Володимира Путіна на тристоронній контактній групі у Мінську.

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Кримінал та НП

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