ГПУ открыла производство относительно Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"5 февраля 2019 Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерука Андрея к ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - говорится в сообщении.
Она добавила, что глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности статуса Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.
"В действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред.) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена - ред.)" , - написала Сарган.
Пресс-секретарь добавила, что в действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины за подследственностью.
Напомним, политик Виктор Медведчук де-факто является представителем президента России Владимира Путина на трехсторонней контактной группе в Минске.