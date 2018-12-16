Медведчук де-факто є представником Путіна на переговорах у Мінську - Порошенко

“Медведчук, мені здається, що десь з травня або квітня не бере участі у засіданні тристоронньої контактної групи. Ми всі все розуміємо — де-факто Медведчук на цих переговорах є представником Путіна. І є єдиним, можливо, джерелом, каналом для донесення цієї інформації. І якщо стоїть питання перед Президентом Порошком, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців і дівчат додому, незалежно від того, що це є заручники на окупованій території чи це є політв’язні в Криму, я буду це робити”, — наголосив Президент.

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