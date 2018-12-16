Медведчук де-факто является представителем Путина на переговорах в Минске - Порошенко

"Медведчук, мне кажется, что где-то с мая или апреля не участвует в заседании трехсторонней контактной группы. Мы все все понимаем - де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина. И является единственным, возможно, источником, каналом для донесения этой информации. И если стоит вопрос перед Президентом Порошком, что он встречатся и готовит любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, что это заложники на оккупированной территории или это политзаключенные в Крыму, я буду это делать", - подчеркнул Президент.

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