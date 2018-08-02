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Генпрокурор: Медведчук не має якого-небудь статусу у справі Савченко-Рубана

Генпрокурор: Медведчук не має якого-небудь статусу у справі Савченко-Рубана

Київ • УНН

 • 9439 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Політичний діяч Віктор Медведчук не має якого-небудь статусу у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" за Києвом, передає кореспондент УНН.

"На цей момент достатніх доказів для того, щоб надати Медведчуку процесуального статусу якогось іншого, крім свідка, у слідства немає. Ми ретельно вивчаємо зв'язки Савченко ще в 90-х роках із "навколомедведчуківськими" структурами. Ми ретельно вивчаємо пов'язаних з нею осіб, і з паном Медведчуком", - сказав він.

"На цей момент у нього немає статусу в цій справі. Ми вивчаємо можливість зв'язків його з будь-якою антиукраїнською діяльністю", - уточнив Генпрокурор.

Нагадаємо, ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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