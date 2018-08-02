Генпрокурор: Медведчук не має якого-небудь статусу у справі Савченко-Рубана

"На цей момент достатніх доказів для того, щоб надати Медведчуку процесуального статусу якогось іншого, крім свідка, у слідства немає. Ми ретельно вивчаємо зв'язки Савченко ще в 90-х роках із "навколомедведчуківськими" структурами. Ми ретельно вивчаємо пов'язаних з нею осіб, і з паном Медведчуком", - сказав він.

"На цей момент у нього немає статусу в цій справі. Ми вивчаємо можливість зв'язків його з будь-якою антиукраїнською діяльністю", - уточнив Генпрокурор.

Нагадаємо, ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.