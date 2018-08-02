Генпрокурор: Медведчук не имеет какого-либо статуса в деле Савченко-Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Политический деятель Виктор Медведчук не имеет какого-либо статуса в деле народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко на полигоне спецподразделения СБУ "Альфа" под Киевом, передает корреспондент УНН.
"На данный момент достаточных доказательств для того, чтобы предоставить Медведчуку процессуальный статус какой-то другой, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Савченко еще в 90-х годах с "вокругмедведчуковскими" структурами. Мы тщательно изучаем связанных с ней лиц, и с господином Медведчуком", - сказал он.
"На данный момент у него нет статуса в этом деле. Мы изучаем возможность связей его с любой антиукраинской деятельностью", - уточнил Генпрокурор.
Напомним, ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушениях на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.