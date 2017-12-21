В ГПУ прокомментировали заявление Данилюка

"ГПУ рассматривает заявление министра финансов Данилюка как банальное желание избежать уголовной ответственности за установленную ГФС неуплату налогов на сумму 746 343,84 грн", - сказала Л.Сарган.

Напомним, сегодня министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, поэтому генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен уйти в отставку.