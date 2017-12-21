В ГПУ прокомментировали заявление Данилюка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины рассматривает заявление министра финансов Александра Данилюка, который заявил, что Генпрокурор должен уйти в отставку, как банальное желание избежать уголовной ответственности по неуплате налогов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"ГПУ рассматривает заявление министра финансов Данилюка как банальное желание избежать уголовной ответственности за установленную ГФС неуплату налогов на сумму 746 343,84 грн", - сказала Л.Сарган.
Напомним, сегодня министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, поэтому генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен уйти в отставку.