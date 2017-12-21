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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГПУ прокомментировали заявление Данилюка

Киев • УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины рассматривает заявление министра финансов Александра Данилюка, который заявил, что Генпрокурор должен уйти в отставку, как банальное желание избежать уголовной ответственности по неуплате налогов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В ГПУ прокомментировали заявление Данилюка

"ГПУ рассматривает заявление министра финансов Данилюка как банальное желание избежать уголовной ответственности за установленную ГФС неуплату налогов на сумму 746 343,84 грн", - сказала Л.Сарган.

Напомним, сегодня министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, поэтому генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен уйти в отставку.

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