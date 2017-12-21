У ГПУ прокоментували заяву Данилюка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка, який заявив, що Генпрокурор має піти у відставку, як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності щодо несплати податків. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
“ГПУ розглядає заяву міністра фінансів О.Данилюка як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності за встановлену ДФС несплату податків на суму 746 343,84 грн”, — сказала Л.Сарган.
Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Генеральна прокуратура України перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників ПриватБанку, тому генеральний прокурор України Юрій Луценко має піти у відставку.