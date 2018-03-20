В ГПУ объяснили, почему повторно допросили Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины допросила народного депутата Надежду Савченко из-за ее заявления о том, что народный депутат Сергей Пашинский вроде привозил в феврале 2014 года у Киев снайперов для расстрела активистов Майдана. Об этом УНН сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Да, мы ее допросили 17 марта", - сказал Горбатюк.
Напомним, 15 марта у СБУ нардеп Надежда Савченко сообщила, что "видела, как Парубий завозил снайперов в гостиницу "Украина".
Однако позже Савченко отметила, что имела в виду не Парубия, а нардепа Сергея Пашинского.
В комментарии УНН Горбатюк отметил, что во время допроса год назад Савченко об этом не вспоминала, поэтому будет допрошена повторно.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.