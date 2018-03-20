В ГПУ объяснили, почему повторно допросили Савченко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24606 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70269 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77907 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109371 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116665 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121952 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133095 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В ГПУ объяснили, почему повторно допросили Савченко

В ГПУ объяснили, почему повторно допросили Савченко

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины допросила народного депутата Надежду Савченко из-за ее заявления о том, что народный депутат Сергей Пашинский вроде привозил в феврале 2014 года у Киев снайперов для расстрела активистов Майдана. Об этом УНН сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Да, мы ее допросили 17 марта", - сказал Горбатюк.

Напомним, 15 марта у СБУ нардеп Надежда Савченко сообщила, что "видела, как Парубий завозил снайперов в гостиницу "Украина".

Однако позже Савченко отметила, что имела в виду не Парубия, а нардепа Сергея Пашинского.

В комментарии УНН Горбатюк отметил, что во время допроса год назад Савченко об этом не вспоминала, поэтому будет допрошена повторно.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Украинские Национальные Новости

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