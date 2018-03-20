У ГПУ пояснили, чому повторно допитали Савченко

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральна прокуратура України допитала народного депутата Надію Савченко через її заяву про те, що народний депутат Сергій Пашинський начебто привозив у лютому 2014 року у Київ снайперів для розстрілу активістів Майдану. Про це УНН повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

“Так, ми її допитали 17 березня”, — сказав Горбатюк.

Нагадаємо, 15 березня біля СБУ нардеп Надія Савченко повідомила, що “бачила, як Парубій завозив снайперів в готель “Україна”.

Проте пізніше Савченко зазначила, що мала на увазі не Парубія, а нардепа Сергія Пашинського.

У коментарі УНН Горбатюк зазначив, що під час допиту рік тому Савченко про це не згадувала, тому буде допитана повторно.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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