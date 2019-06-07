В ГПУ сообщили, что АРМА формально не получало право распоряжаться "Межигорьем"

"Появилось АРМА, и требования закона - передать его ("Межигорье"- ред.) в управление АРМА, мы снова обращались в суд, чтобы оно было переведено в АРМА. Мы год писали им - они не хотели брать его. Агентство должно заниматься этим имуществом, обеспечивать его сохранность, однако они больше года не хотели брать его, то есть они умышленно уклонялись, у нас есть папка переписки с АРМА (....) Самое интересное, что они так его ("Межигорье") от нас и не получили, а затем без каких-либо актов приема-передачи провели конкурс", - рассказал Радионов.

Прокурор считает, что действия представителей АРМА носят предвзятый характер.

"Такие люди не могут провести честный и объективный конкурс, взять к примеру требования - допускают фирмы с уставным фондом в 1000 грн для имущества на 540 млн грн. В связи с этим у меня есть сомнения в объективности. Прямо на расследование это не влияет, однако, по сути, нашими руками, поскольку мы имущество описывали, осматривали, потом обращались в суд с арестом, - происходил его арест", - считает Радионов.

Напомним, 25 июня 2014 года Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иски прокуратуры о возврате в государственную собственность 135 гектаров территории, на которой расположена резиденция "Межигорье". В июле 2015 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на имущество ООО "Танталит", в том числе и на резиденцию "Межигорье".

1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительным вывод из государственной собственности резиденции "Межгорье".

В 2018 году следователи Генеральной прокуратуры Украины передали "Межигорье" АРМА для поиска компании-управляющего. В ноябре 2018 года АРМА объявило конкурс на управление активами резиденции, его пять раз продлевали.

29 мая, после объявления результата конкурса, по которому управляющим избран ООО "Скомпани".

Общественный совет при АРМА обнародовал заявление, в котором призвал ведомство провести новый отбор в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Кроме того, в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит суд запретить Тендерному комитету АРМА заключать договор с ООО "Скомпани" на управление активами резиденции "Межигорье".